В Пензе 18 января начнут демонтаж главной елки

В Пензе 18 января начнут демонтировать главную елку города и убирать новогодние украшения на улицах, об этом стало известно 16 января после совещания в мэрии.

На совещании и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков отметил, что праздники закончились, необходимо привести город в обычный вид.

Главную елку города начнут демонтировать 18 января. Все работы планируют завершить в течение недели.



Помимо этого, Сергей Волков поручил замглавы администрации Юрию Ильину подготовить спецтехнику для вывоза новогодних елок, сообщает пресс-служба мэрии.

«Еще не все горожане убрали у себя в квартирах елки. Скорее всего, люди будут делать это в ближайшие выходные, поэтому мы должны быть готовы оперативно их вывезти», — подчеркнул Сергей Волков.

Кроме того, он поручил осуществить контроль за порядком у храмов 19 января.