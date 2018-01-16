Дань моде или необходимость? Как пензенцы наряжают питомцев в холода

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» решили выяснить, как пензенцы утепляют своих четвероногих питомцев в холодный период года, о каких модных собачьих трендах можно говорить и как приучить своего питомца к ношению зимних костюмов и ботинок.

Экскурс по зимней собачьей моде для информагентства провела продавец-консультант одного из крупных городских зоомагазинов Анна Зазуля.

Зачем и какие породы следует утеплять?

Зимние костюмы носят, в первую очередь, маленькие собаки, привезенные из других стран, которых коротко стригут, они быстро мерзнут и простывают. Зачастую на них надевают свитера даже в домашних условиях — им нужна постоянная защита от холода. И, конечно, на улице это особенно актуально.

Костюмы нужны и более крупным породам собак, которых триммингуют [коротко стригут]. Осенью они могут поваляться в луже, зимой — в снегу. Шерсть намокает, сыреет, что может привести и к кожным, и к простудным заболеваниям. Здесь речь идет не только об утеплении, но и о защите от лишней влаги.

Как и чем утеплять?

Есть несколько предметов собачьего «гардероба», с помощью которых можно утеплить и нарядить своего питомца.

Костюмы и комбинезоны

Костюмы бывают зимние — утепленные — на синтепоне, с капюшонами. Бывают комбинезоны тоньше — на байке, они актуальны для более крупных и подвижных собак. Тонкие осенние костюмы защищают шерсть и брюшко собаки от влаги и грязи, и дома после прогулки нужно мыть только лапы.

Впрочем, костюмы не всегда приобретают исключительно для того, чтобы согреть питомца или защитить от сырости. Популярностью пользуются и модные платья для маленьких собак — их приобретают для того, чтобы нарядить любимца. В зоомагазинах представлены костюмы на любой вкус, среди многообразия расцветок и фасонов можно выбрать что-то по душе.

Существуют и жилетки-безрукавки.

Попоны и свитера



Некоторые надевают на своих собак под комбинезон болоньевые и вязаные попоны — они нужны для дополнительного утепления. Если у вас — карманная собака, которая не проводит много времени на холоде и самостоятельно не бегает по улице, то можно ограничиться таким видом утепления.

Ботинки



Реагенты на тротуарах, дорогах разрушают подошвы человеческих ботинок, что уж говорить о лапах собак? Для того, чтобы у питомца не было воспаления между пальцами, советуют приобрести для него нейлоновые непромокаемые ботинки.

Шапки

Шапки для собак пользуются небольшой популярностью, так как многие хозяева считают это излишеством. Тем не менее, у таких пород, как чикуахуа, которые имеют длинные и тонкие уши, кончики часто замерзают, поэтому им рекомендуется зимой носить и теплую шапочку с прорезью для ушей, и капюшон.

Носки

Маленьким собакам также часто берут носочки — на лапки нанесено антискользящее резиновое покрытие, и это актуально для домов, в которых полы выстелены линолеумом или ламинатом. Также их советуют надевать на собак, если в доме возможен сквозняк.

Некоторым собакам заботливые хозяева приобретают даже трусы.

Как правильно выбрать костюм?

Сложнее всего подобрать костюм самым крупным породам собак, вроде русского черного терьера или тибетского мастифа. С остальными дело обстоит проще. Вещи подбираются по размеру, наибольшее разнообразие костюмов — для собак маленького и среднего размера. Также есть одежда, которая подбирается для конкретной породы: например, такса имеет длинное туловище, и ей подойдет не любой костюм.

Для того, чтобы выбрать костюм, лучше приходить в магазин с собакой и покупать вещь только после примерки. Важно, чтобы питомцу было удобно двигаться в костюме, в противном случае он вместо пользы принесет дискомфорт и даже вред его здоровью.

Материалы, используемые для одежды животных, не могут вызвать аллергической реакции. Однако, если слишком долго носить костюм, бывает, что шерсть в нем сваливается. Это возможно, если внутри — не скользящий материал на подкладке, например, на байке. Это актуально для длинношерстных собак вроде йорка. Таким породам собак лучше выбирать костюмы с гладкой, атласной подкладкой.

Цена и срок службы костюма

Одежда для животных в Пензе, по словам представителей зоомагазинов, пользуется большим спросом. Костюм можно как заказать на индивидуальный пошив, так и купить — в последнем случае стоимость зимнего комбинезона начинается от 1000−1500 рублей. Костюм при хорошем уходе может прослужить до двух-трех лет и более.

Как приучить питомца к одежде?

Не всем питомцам нравится, когда их наряжают. Некоторые просто застывают на месте, не желая даже пошевелиться в новом комбинезоне. Между тем, он удобен и необходим собаке для сохранения здоровья, то есть речь идет не о моде, а о самой настоящей необходимости.

В таких ситуациях эксперты советуют приучать своего питомца к одежде: надевать костюм или ботинки дома и тренировать, не давать его снять зубами или погрызть. Также их можно отвлечь при помощи лакомств и игрушек.

Впрочем, если ваш питомец категорически не желает утепляться, то бессмысленно его заставлять. В таких случаях лучше смириться и скорректировать маршрут прогулок, чтобы свести негативные последствия к минимуму.