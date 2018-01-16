«Дом.ru» подготовил подарки для каждого клиента

Каждый месяц абоненты смогут смотреть тематические пакеты каналов, подключать скоростные интернет-бонусы, подписки в видеотеке и интерактивные сервисы без дополнительной платы. Сумма подарков составит более 10 000 рублей за год.

В январе пользователи могут увеличить скорость интернета до 100 Мбит/c и смотреть 11 каналов (10 — в HD качестве) о путешествиях, еде, хобби, отдыхе и спорте в пакете «Спорт и увлечения HD» (Матч! HD, Еда Премиум, Discovery Science HD, Приключения HD и др.). В феврале станут доступны пакеты каналов о мужских хобби и увлечениях, в марте — пакеты каналов и подписки с сериалами и фильмами. Бонусы можно активировать в Личном кабинете на сайте в разделе «Спецпредложения».

Кроме того, абонентов весь год ждут выгодные предложения от партнеров программы лояльности «Дом.ru Клуб» — скидки на товары, промокоды, повышенные баллы за покупку и подарок ко дню рождения. Также оператор порадует своих пользователей приглашениями на интересные мероприятия и кинопремьеры. Следить за всеми обновлениями можно на сайте в разделе «Впечатления».

«Услугами «Дом.ru» пользуются миллионы семей по всей стране. Мы ценим каждого и готовы дарить подарки и впечатления весь год. Для этого мы внимательно изучаем обратную связь от абонентов компании, меняем перечень подарков, механику их предоставления, делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны. В 2018 году мы увеличили количество подарков. Надеемся, они позволят расширить представление о современных телеком-услугах и открыть для себя полезные и интересные сервисы», — сказал директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Календарь подарков на 2018 год доступен на сайте https://domru.ru/podarki.

Акция «12 поводов для подарков» действует в компании уже пятый год. В 2017 году клиенты «Дом.ru» активировали почти миллион спецпредложений.