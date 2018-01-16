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Пензенцы показали жуткие продукты из магазинов

16 января в 14:12 476 просмотров
, которые покрылись плесенью.

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Жительница города Пензы обнаружила в одном из гипермаркетов города просроченные колбаски, которые покрылись плесенью.

Фотографии испорченного товара она разместила в группе «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Оказалось, что упаковка колбасок с толстым слоем плесени была не единственной. Пензячка нашла еще несколько подобных.

«Вот такая красота лежит на полках. Покупайте. Приятного аппетита!» — написала она.

Повезло еще, что девушка вовремя заметила недостаток и не купила испорченный товар, а вот от другого подписчика этой же группы удача отвернулась.

«Прекрасный сыр с чили купили в магазине. Он оказался с большим пятном плесени. Куда не глянь — одна просрочка!» — возмутился пензенец.

Напомним, все, кому попался некачественный продукт, могут обратиться за помощью в Роспотребнадзор.

Кроме того, в скором времени в МФЦ появится новая услуга, по которой пензенцы смогут подавать жалобы на качество товаров и услуг.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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