Пензенцы морозной ночью спасли загулявшуюся даму

Равнодушие может стоить человеку жизни, особенно зимой, когда велика вероятность попросту замерзнуть. Как поступить, если вы увидели на улице беспомощного пьяного человека? Житель Пензы рассказал об истории, с которой он столкнулся ночью на улице города.

Мужчина написал историю в социальной сети «ВКонтакте» группе «Черный список. Пенза». Инцидент случился в два часа ночи на улице Измайлова.

«Засидевшись у друзей, мы с женой вышли на улицу и пошли домой. У подъезда противоположного дома мы заметили лежащую на земле женщину, обратили внимание в ее сторону только по хриплым звукам. Мороз в ту ночь был 15 градусов. Подошли узнать, что с ней, оказалось, что она пьяна в стельку, но еще могла что-то говорить. На вид ей — 35 лет. Рядом на лавке лежала ее сумка. Я спросил, из какого она подъезда, но не получил ответа. Вызвал «скорую», они сказали, если сможете, подождите», — написал он.

По словам пензенца, в это время проехал «Логан», в котором сидел мужчина в полицейском бушлате. Он поинтересовался произошедшим и посоветовал вызвать скорую помощь. Затем мимо проходил парень, который предложил занести женщину в подъезд. Но было решено дождаться врачей.

Как написал житель Пензы, «скорая» приехала через полчаса. Медики осмотрели женщину и сказали, что могут отвезти ее в наркологию, однако она стала сопротивляться и ехать отказалась. Тогда «спасатели» позвонили в службу такси и объяснили ситуацию оператору, но приехавший водитель не пожелал довозить женщину в таком состоянии.

В итоге нетрезвая дама все же смогла назвать адрес, где она живет.

«Оказалось, что у парня, который к нам подошел, есть машина, и мы поехали искать ее дом. Пока ехали, у нее зазвонил телефон в сумке, это был, видимо, ее муж. Привезли, оказался частный сектор, он молча увел ее домой, сказав «спасибо».

На ее месте может оказаться любой из наших знакомых и близких людей, не пьяные конечно, но просто, если вдруг им станет плохо», — поделился автор поста.

История не оставила равнодушной подписчиков группы. Многие отметили, что женщину следовало занести в тепло — в подъезд, а не стоять на морозе.

«Если бы было действительно плохо, то поехала бы на «скорой» и не упиралась. А у врачей инструкции, силком они не возят», — написал пользователь Алексей.

«Пьяный или нет, все равно человека жалко. Мое мнение: должны существовать такие службы, которые будут в холодное время патрулировать и собирать пьяных и отвозить в вытрезвитель, даже в принудительном порядке, а потом с них взимать штраф. В любом случае, это лучше, чем дать человеку умереть, пусть даже, если он такой безответственный», — поделилась мнением подписчица группы Елена.

Что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией, куда обращаться? В настоящее время информационное агентство «Пенза-Пресс» разбирается в этом вопросе.