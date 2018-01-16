Пензенцы не понимают правила проезда в сторону ул. Некрасова

Пензенцы задаются вопросом, как правильно двигаться после проезда перекрестка улиц Пушкина и Кулакова в сторону улицы Некрасова.

Пользователь соцсети «Вконтакте» разместил в группе «Черный список Пенза» пост о Правилах дорожного движения после проезда перекрестка улиц Пушкина и Кулакова.

«Меня и многих водителей интересует следующий вопрос: после остановки мы видим знак «две полосы» в сторону кинотеатра и «одна» — в сторону улицы Некрасова. По сути, должны пропускать те, кто проезжает перекресток по второй полосе. Так ли это? Как же все-таки там правильно двигаться?» — написал он.

В комментариях развернулась дискуссия по поводу ответа, одно из самых распространенных мнений:

«Уступать дорогу должны те, кто движется по правой (первой) полосе, т. к. далее происходит сужение дороги справа. ТС, находящиеся в левой полосе не меняют траекторию, двигаясь прямо, а вот машины с правой полосы вынуждены перестроится, однако преимуществ они не имеют. Единственное, я бы добавил знак «Сужение дороги» для тех, кто не видит реального сужения проезжей части. Правда, у нас даже знак «Главная дорога» не все осиляют», — прокомментировал пользователь Сергей.

Некоторые подписчики группы согласны с Сергеем, остальные — вообще не поняли, в чем дело. Подобные случаи говорят о том, что многим стоит обновить свои знания Правил дорожного движения.