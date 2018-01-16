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Пензенцы не понимают правила проезда в сторону ул. Некрасова

16 января в 15:31 342 просмотра
, как правильно двигаться после проезда перекрестка улиц Пушкина и Кулакова в сторону улицы Некрасова.

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Пензенцы задаются вопросом, как правильно двигаться после проезда перекрестка улиц Пушкина и Кулакова в сторону улицы Некрасова.

Пользователь соцсети «Вконтакте» разместил в группе «Черный список Пенза» пост о Правилах дорожного движения после проезда перекрестка улиц Пушкина и Кулакова.

«Меня и многих водителей интересует следующий вопрос: после остановки мы видим знак «две полосы» в сторону кинотеатра и «одна» — в сторону улицы Некрасова. По сути, должны пропускать те, кто проезжает перекресток по второй полосе. Так ли это? Как же все-таки там правильно двигаться?» — написал он.

В комментариях развернулась дискуссия по поводу ответа, одно из самых распространенных мнений:

«Уступать дорогу должны те, кто движется по правой (первой) полосе, т. к. далее происходит сужение дороги справа. ТС, находящиеся в левой полосе не меняют траекторию, двигаясь прямо, а вот машины с правой полосы вынуждены перестроится, однако преимуществ они не имеют. Единственное, я бы добавил знак «Сужение дороги» для тех, кто не видит реального сужения проезжей части. Правда, у нас даже знак «Главная дорога» не все осиляют», — прокомментировал пользователь Сергей.

Некоторые подписчики группы согласны с Сергеем, остальные — вообще не поняли, в чем дело. Подобные случаи говорят о том, что многим стоит обновить свои знания Правил дорожного движения.

Фотография: https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&source=wizgeo&utm_source=serp&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&sll=45.008893%2C53.190877&sspn=0.017607%2C0.004473&ll=45.008919%2C53.190756&z=16&panorama%5Bpoint%5D=44.998430%2C53.197428&panorama%5Bdirection%5D=295.144563%2C-2.735489&panorama%5Bspan%5D=42.633032%2C14.263622

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