Губернатор посетил перспективное предприятие Неверкинского района

16 января в ходе рабочей поездки в Неверкинский район Пензенской области губернатор Иван Белозерцев посетил предприятие, на котором объем производства за последние три года вырос в десять раз.

Осматривая швейный цех после проведенной реконструкции, Иван Белозерцев положительно оценил модернизацию и расширение производства.

«Качество вашей одежды — высокое, модели интересные, эти изделия конкурентоспособны. И больше всего меня радует то, что вы не останавливаетесь на достигнутом, продолжаете развивать производство, совершенствовать качество выпускаемой продукции.

Вы просто молодцы — провели реконструкцию, создали хорошие условия труда, открываете новые рабочие места, помогаете людям освоить профессию — пройти обучение, достичь определенного уровня мастерства. Для жителей сельской местности очень важно — иметь работу в своем селе», — отметил губернатор.

Как сообщает пресс-центр правительства области, малое швейное производство семья Ильдейкиных создала в 2012 году. Средства были получены в виде гранта за счет средств бюджета Пензенской области в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги приобрели швейные машины и организовали 20 рабочих мест по выпуску детской одежды.

В 2015 году после посещения предприятия губернатором Иваном Белозерцевым предпринимателям была предоставлена субсидия за счет средств федерального бюджета на приобретение льняной ткани и фурнитуры, в 2016 году — субсидия на возмещение затрат, связанных с модернизацией производства — закупку дополнительного швейного оборудования.

В 2017 году при поддержке главы региона проведен ремонт пустующих помещений бывшего детского отделения ЦРБ в селе Неверкино, организован цех по пошиву детской одежды на 43 рабочих места. В 2017 году осуществлена реконструкция помещений: разобраны перегородки, выровнены полы и стены, заменены окна и двери.

В настоящее время в цехах работает более 70 человек. На предприятии выпускают верхнюю детскую одежду, ежегодно разрабатывается по две новых коллекции. Над созданием моделей работает собственный дизайнер-конструктор.

Продукция распространяется на территории Кузнецкого и других районов области. В Пензе открыт собственный магазин. Реализация изделий налажена также через дилера в Тольятти, который осуществляет поставки в регионы Урала, Самарскую и Оренбургскую области.

Коммерческий отдел продает изделия через интернет, активно участвует в рекламно-выставочной деятельности. Зарегистрирован собственный товарный знак.

Еще один цех по пошиву детской одежды открыт в селе Каменный Овраг, создано десять рабочих мест. Кроме того, на данный момент в швейные цеха дополнительно трудоустроено 23 человека, которые прошли обучение через центр занятости населения Неверкинского района. Особый толчок развитию, по словам предпринимателей, дало включение производства в созданный по инициативе главы региона областной швейный кластер.