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Пензенец создал аварийную ситуацию и выложил видео в Сеть (видео)

16 января в 16:21 228 просмотров
, на котором Opel Antara врезается в инкассаторскую машину.

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В Сети появилось видео, на котором Opel Antara врезается в инкассаторскую машину.

Запись с камеры регистратора пользователь разместил на YouTube. На кадрах видно, что автомобиль автора ролика движется с улицы 8 Марта на улицу Бекешкую, совершая при этом маневры, нарушающие ПДД. Он на скорости пытался обогнать движущуюся перед ним инкассаторскую машину и врезался в нее.

«Я, управляя автомобилем Opel Antara, въехал в зад инкассаторского фургона. Хотя у меня был выбор между новенькой Lada Granta, и бронированным Renault Master. Руководствуясь непонятно чем, я выбрал второй вариант. Стоит отметить, что фургон оказался довольно крепким, деньги из него не посыпались, а вышли несколько хорошо вооруженных ребят. Хорошо хоть они не восприняли это, как попытку ограбления, а то могли бы и подстрелить. В общем, все нормально обошлось, у инкассаторского автомобиля разбилась фара, а мой автомобильчик на три месяца загремел в ремонт», — подписал видео автор.

«Причина аварии в том, что я был невнимателен на дороге. Не повторяйте этого», — добавил он.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=CUnTemjOyTU

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