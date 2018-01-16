Пензенец создал аварийную ситуацию и выложил видео в Сеть (видео)

Запись с камеры регистратора пользователь разместил на YouTube. На кадрах видно, что автомобиль автора ролика движется с улицы 8 Марта на улицу Бекешкую, совершая при этом маневры, нарушающие ПДД. Он на скорости пытался обогнать движущуюся перед ним инкассаторскую машину и врезался в нее.

«Я, управляя автомобилем Opel Antara, въехал в зад инкассаторского фургона. Хотя у меня был выбор между новенькой Lada Granta, и бронированным Renault Master. Руководствуясь непонятно чем, я выбрал второй вариант. Стоит отметить, что фургон оказался довольно крепким, деньги из него не посыпались, а вышли несколько хорошо вооруженных ребят. Хорошо хоть они не восприняли это, как попытку ограбления, а то могли бы и подстрелить. В общем, все нормально обошлось, у инкассаторского автомобиля разбилась фара, а мой автомобильчик на три месяца загремел в ремонт», — подписал видео автор.

«Причина аварии в том, что я был невнимателен на дороге. Не повторяйте этого», — добавил он.