В Пензе турфирма вернула деньги за отмененный из-за вируса Коксаки отдых

В Интернете началась кампания по возвращению российских туристов на курорты Египта. По отлаженной схеме, стартовала она фейковой новостью про запрет на продажу путевок в популярные египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. Якобы, из-за запрета на перевозки туристов из России в какие-либо египетские города, кроме Каира.

Но по прошествии нескольких часов «с разъяснениями» выступил Ростуризм, заявив, что туроператоры имеют полное право продавать туры на все египетские курорты. При этом заметив, что «регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром откроется в середине февраля 2018 года»…

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Безусловно, эта «дополнительная информация», как и ожидаемые последующие подобного рода PR-шаги, дойдут до заинтересованных лиц — потенциальных отдыхающих из России. Ведь сервис, предлагаемый отечественными курортами, не соответствует тому уровню, что получает российский турист в зарубежье, да еще и за меньшие деньги.

При этом главными конкурентами традиционных российских курортов — Краснодарского края, Крыма — выступают «дешевые» Египет и Турция.

Так вот, как мы теперь знаем, на египетские пляжи россиянам можно будет попасть уже через полтора месяца — после возобновления чартерного авиасообщения между нашими странами (но, к сожалению, пока только через аэропорт Каира). А вот «турецкие пески» стали доступны россиянам, после отмены санкций, еще в прошлом году.

…Далеко не всем пензенцам удалось посетить в 2017 году теплый «берег турецкий».

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Так, в конце 2017 года без запланированного, а, главное, — оплаченного заранее — отдыха в Турции остались клиенты пензенского туристического агентства «Бискай-тур». Компания, много лет проработавшая на региональном рынке туристских услуг, приказала долго жить, оставив клиентов и без отдыха, и без денег. При этом несостоявшиеся отдыхающие курортов «дешевой» «Турции» оказались в более выигрышном положении, чем их «коллеги по несчастью», купившие туры на курорты Бали и Индии — они потеряли меньше денег.

Но, справедливости ради, надо отметить, что не все тур-компании «кидают» клиентов.

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5 августа 2017 года жительница Пензы Е. заключила с ООО «С…-тур» договор «оказания туристских услуг по осуществлению туристской поездки» в Турцию — в город Кемер. По его условиям, за семейную поездку на заграничный курорт в период с 14 по 25 августа женщина заплатила 121 тысячу 800 рублей.

Договор был заключен в субботу, а спустя всего три дня — во вторник 8 августа — из сообщений СМИ женщина узнала о случаях заражения отдыхающих на курортах Турции вирусом Коксаки.

В тот же день она уведомила ООО «С…-тур» об отказе от поездки по этой причине.

Официальная информация Федерального агентства по туризму РФ о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов, находящихся в Турецкой республике, связанных с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, была опубликована 11 августа.



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15 августа несостоявшаяся туристка Е. обратилась в ООО «С…-тур» с требованием «о возврате в полном объеме денежной суммы, оплаченной за турпродукт». В течение последующих десяти дней компания вернула ей 94 тысячи 928 рублей. При этом невыплаченными остались 26 тысяч 872 рубля.

Женщина обратилась в управление Роспотребнадзора по Пензенской области, которое инициировало общение в суд с иском к компании. В октябре 2017 года, определением суда, между сторонами конфликта было утверждено мировое соглашение, по условиям которого ООО «С…-тур» обязалась заплатить своей несостоявшейся туристке Е. 30 тысяч рублей.

Дмитрий Гулин