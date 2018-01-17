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У креативных людей взаимосвязаны нейронные сети мозга — ученые

16 января в 16:53 818 просмотров
, что креативность людей связана с прочностью связей между тремя нейронными сетями головного мозга, сообщает RuNews24.

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Ученые после проведения исследования определили, что креативность людей связана с прочностью связей между тремя нейронными сетями головного мозга, сообщает RuNews24.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали 163 человека. Добровольцы указали в анкете, насколько они ощущают себя креативными. Кроме того, они должны были рассказать об успехах в науке и искусстве и пройти тест. Во время этого их мозг исследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

По результатам тестов ученым удалось определить, что у людей, которые имели креативное мышление, была тесная взаимосвязь между исполнительной, пассивной и салиентной нейронными сетями.

Исследователи утверждают, что у креативно мыслящих людей взаимосвязаны сеть пассивного режима, которая связана со спонтанной работой мозга, сеть исполнительного контроля внимания, которая активируется при сосредоточении на мыслях, и сеть значимости, определяющая, что заслуживает или не заслуживает внимания.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1845962/

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