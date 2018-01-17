Ученые после проведения исследования определили, что креативность людей связана с прочностью связей между тремя нейронными сетями головного мозга, сообщает RuNews24 .

Специалисты провели исследование, в котором участвовали 163 человека. Добровольцы указали в анкете, насколько они ощущают себя креативными. Кроме того, они должны были рассказать об успехах в науке и искусстве и пройти тест. Во время этого их мозг исследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

По результатам тестов ученым удалось определить, что у людей, которые имели креативное мышление, была тесная взаимосвязь между исполнительной, пассивной и салиентной нейронными сетями.

Исследователи утверждают, что у креативно мыслящих людей взаимосвязаны сеть пассивного режима, которая связана со спонтанной работой мозга, сеть исполнительного контроля внимания, которая активируется при сосредоточении на мыслях, и сеть значимости, определяющая, что заслуживает или не заслуживает внимания.