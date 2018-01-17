Физики создали топологический изолятор в неупорядоченной среде

Физики смогли получить нестандартную систему из массива случайно расположенных гироскопов, которые определяет топология. Об этом пишет « Индикатор » со ссылкой на журнал Nature.

Все известные ранее структуры обладали упорядоченной системой. Сейчас же физикам удалось создать нетривиальную систему, в ней можно запустить волну и она будет передвигаться по определенному маршруту.

Над новой разработкой трудились ученые во главе с Уильямом Ирвином из университета Чикаго.

«Они представили механическую систему из случайно расположенных гироскопов, но которой присущи такие свойства, как односторонняя проводимость волн по краю. Исследованная структура представляла собой массив соединенных пружинами вращающихся тел, которые приводились в движение специальными моторами», — пишет портал.

В данной системе свойства материала определяются как локальные, а не глобальные, что открывает новые возможности для их использования. С помощью открытия могут появиться новые возможности и технологии в электронике и оптике.