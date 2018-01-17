В Пензе впервые пройдет кубок чемпионов КВН

На пресс-конференции, посвященной проведению международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», зампред регионального правительства Олег Ягов сообщил, что в Пензе пройдет кубок чемпионов КВН.

«Мы очень горды тем, что команда «Сурский край» впервые стала чемпионом центральных лиг КВН. Губернатор, узнав об этом, поручил провести в Пензе кубок чемпионов КВН», — сказал Олег Ягов.

Для участия в Кубке пригласят чемпионов лиги КВН Поволжье, победителей кубка чемпионов Центральных лиг и команды, которые принимали участие в Высшей лиге КВН. Сейчас идет работа по разработке сценария мероприятия и приглашению участников, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По мнению организаторов, это мероприятие должно стать настоящим праздником юмора и смеха.