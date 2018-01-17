Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области зарплата соцработников выросла в три раза
В Пензе впервые пройдет кубок чемпионов КВН
В Пензе турфирма вернула деньги за отмененный из-за вируса Коксаки отдых
Губернатор посетил перспективное предприятие Неверкинского района
Пензенцы не понимают правила проезда в сторону ул. Некрасова
Дань моде или необходимость? Как пензенцы наряжают питомцев в холода
Пензенцы показали жуткие продукты из магазинов
«Дом.ru» подготовил подарки для каждого клиента
В Пензе 18 января начнут демонтаж главной елки
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 17,7%

Пензенцы могут оформить банковскую карту от «Ростелекома»

16 января в 17:16 406 просмотров
«Синица» в офисах «Ростелекома».

" data-title="Пензенцы могут оформить банковскую карту от «Ростелекома» — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцы могут оформить новую банковскую карту «Синица» в офисах «Ростелекома».

Компания «Ростелеком-Розничные системы» совместно с Touch Bank запустила карту «Синица», с помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по адресам: улица Кирова, 54, и проспект Строителей, 25А.

Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными — от 12%, бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для наших клиентов и особое внимание уделяем современным технологиям и цифровым сервисам. Теперь «Синица» доступна в более чем 1000 центров продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России, также карту можно заказать на сайте Touch Bank», — рассказала коммерческий директор «Ростелеком-Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

«Карта «Синица» — новый продукт Touch Bank, созданный специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России. Теперь пользователи «Ростелекома» получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5% за оплату услуг и продуктов компании, выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию 24/7», — пояснил руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank Сергей Можаев.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60