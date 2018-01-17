Пензенцы могут оформить банковскую карту от «Ростелекома»

Компания «Ростелеком-Розничные системы» совместно с Touch Bank запустила карту «Синица», с помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по адресам: улица Кирова, 54, и проспект Строителей, 25А.

Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными — от 12%, бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для наших клиентов и особое внимание уделяем современным технологиям и цифровым сервисам. Теперь «Синица» доступна в более чем 1000 центров продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России, также карту можно заказать на сайте Touch Bank», — рассказала коммерческий директор «Ростелеком-Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

«Карта «Синица» — новый продукт Touch Bank, созданный специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России. Теперь пользователи «Ростелекома» получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5% за оплату услуг и продуктов компании, выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию 24/7», — пояснил руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank Сергей Можаев.