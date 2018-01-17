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В Саратове запатентовали робот грудного ребенка

16 января в 17:25 426 просмотров

В саратовском медицинском университете разработали робот-симулятор ребенка.

Как сообщает «СарБК», патент на прототип ребенка первого года жизни уже получен, в настоящее время проводятся переговоры о подписании соглашения на его выпуск.

В университете пояснили, что динамическая модель-тренажер может имитировать основные движения новорожденного. Робота хотят использовать для обучения студентов медицинских специальностей, а также для аккредитации врачей.

Отмечено, что на российском рынке аналогов данной модели нет. Единственный схожий прототип ребенка не может двигаться, а это затрудняет обучение.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-1138194/

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