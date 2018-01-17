В Саратове запатентовали робот грудного ребенка

Как сообщает «СарБК», патент на прототип ребенка первого года жизни уже получен, в настоящее время проводятся переговоры о подписании соглашения на его выпуск.

В университете пояснили, что динамическая модель-тренажер может имитировать основные движения новорожденного. Робота хотят использовать для обучения студентов медицинских специальностей, а также для аккредитации врачей.

Отмечено, что на российском рынке аналогов данной модели нет. Единственный схожий прототип ребенка не может двигаться, а это затрудняет обучение.