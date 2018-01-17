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В Пензенской области зарплата соцработников выросла в три раза

16 января в 17:59 812 просмотров

В Пензенской области за пять лет среднемесячная заработная плата социальных работников увеличилась более чем в три раза.

С 1 января 2018 года размер среднемесячной заработной платы социальных работников в регионе — 25 286 руб. — 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Роста среднемесячной заработной платы социальных работников произошел за счет средств, направленных из бюджета Пензенской области, и доходов, полученных от внебюджетной деятельности.

В 2012 году зарплата соцработников была 6 203,8 рублей. В 2017 году размер заработной платы составил 19146,6 рублей.


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