В Пензенской области зарплата соцработников выросла в три раза

В Пензенской области за пять лет среднемесячная заработная плата социальных работников увеличилась более чем в три раза.

С 1 января 2018 года размер среднемесячной заработной платы социальных работников в регионе — 25 286 руб. — 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Роста среднемесячной заработной платы социальных работников произошел за счет средств, направленных из бюджета Пензенской области, и доходов, полученных от внебюджетной деятельности.

В 2012 году зарплата соцработников была 6 203,8 рублей. В 2017 году размер заработной платы составил 19146,6 рублей.