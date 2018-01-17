Владельцы квартир решили обогатиться за счет болельщиков футбола? (видео)

Истинный фанат футбола заплатит за удовольствие любые деньги. Похоже, что этот девиз взяли за основу владельцы недвижимости в городах, где летом пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. К озвученным суммам, за сколько болельщикам предлагают провести ночь в отеле или арендованной квартире, никто готов не был.

Стоимость аренды жилья, которое находится неподалеку от нового футбольного стадиона в Саранске, сотрудников телерадиокомпании «Экспресс» поставила в тупик. Несмотря на то, что во время Чемпионата мира по футболу в соседней республике сыграют не самые популярные сборные, найти доступный ночлег уже непросто. Места в гостиницах и хостелах — забронированы, а жители Саранска сдают квартиры на 100% дороже обычного.

«Отправили заявки на несколько матчей в разные города: Нижний Новгород, Самару и Саранск. Пытались узнать стоимость, чтоб запланировать, забронировать и быть спокойным. Очень удивил Саранск — 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, конечно, безумные цены», — рассказал оператор эфира ТРК «Экспресс» Ринат Ильязов.

Проведение в России мундиаля многие используют, как шанс стать миллионером. Об этом пишут и саранские издания. Так, один из предприимчивых владельцев трехкомнатной квартиры в центре столицы республики сдаст свою недвижимость болельщикам из Перу. При этом за десять дней проживания гости из Южной Америки выложат один миллион рублей. В Самаре цены на жилье демократичнее. Дозвонившись до одного из арендодателей, выяснили, что чтобы провести сутки в «однушке» можно за семь тысяч рублей, в «двушке» — за десять тысяч рублей.

Справиться с большим наплывом туристов во время чемпионата Саранску поможет Пензенская область. Между городом-организатором и Пензой заключено 17 соглашений о сотрудничестве. На сегодня аккредитацию прошли десять гостиниц, в которых — более 800 мест. Еще 10 500 мест доступны в коллективных средствах размещения, не прошедших классификацию.

«Работа ведется давно, и все об этом все знают. Уверена, что бума заранее завышенной цены мы не получим», — прокомментировала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Матчи ЧМ по футболу пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В 2016-м правительство России утвердило в них максимальную стоимость гостиничного обслуживания. Так, самая низкая цена за ночь в номере пятизвездочного отеля установлена в Мордовии — 26 тысяч рублей. Самые дорогие номера — в Москве и Санкт-Петербурге. За сутки болельщикам придется отдать 650 и 700 тысяч рублей соответственно. Впрочем, и среди россиян есть немало тех, кто готов раскошелиться на заоблачную сумму. Кто знает, когда еще выпадет шанс своими глазами увидеть игру лучших футбольных сборных планет, сообщает телеканал «Экспресс».