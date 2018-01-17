В Пензе один день молодежь сможет ездить на троллейбусах бесплатно (видео)

В Пензе впервые пройдет международный молодежный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» (18+). Организаторы обещают, что форум будет работать в различных форматах: мастер-классы, кинофестивали и практикумы. Запланировано 20 тематических площадок, которые будут расположены по всему городу. Сейчас решается вопрос о том, какие эксперты будут рассказывать о своей практике.

Международный фестиваль «Ласточка» пройдет в Пензе со 2 по 4 марта. Его главными действующими лицами станут молодые люди — старшеклассники и студенты. Они будут общаться между собой, обмениваться знаниями и накопленным опытом. В 2017 году пензенская делегация приняла участие в работе всемирного молодежного фестиваля в Сочи. Полученные навыки найдут свое применение и в Пензенской области.

«На всемирном фестивале в Сочи я представляла интересы нашего региона и страны, была спикером одной из площадок. На предстоящем фестивале, помимо того, чтобы получить знания, ребята смогут применить их на практике», — рассказала участника всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Мария Романенко.

Ожидается, что участниками фестиваля станут юноши и девушки из 47 стран. Все они — иностранные студенты, получающие в Пензе высшее образование. В планах — пригласить гостей из Молдовы и Казахстана. Общее количество участников — почти десять тысяч человек. Наиболее зрелищные моменты форума — открытие и закрытие — планируют провести в киноконцертном зале «Пенза» и на «Дизель-Арене».

«Запланировано более 20 тематических площадок в разных точках города. Для удобства их посещения мы договорились с администрацией. 3 марта троллейбусы будут бесплатно (по паспортам) возить молодых людей до 35 лет включительно», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.



Всего на фестиваль из бюджета выделили три миллиона рублей. Свою заявку на участие в «Ласточке» можно подать через форму на сайте АИС Росмолодежь.

«Надеемся, что на фестиваль приедут люди высокого уровня, которые связаны с молодежной политикой и образованием, так как от этого зависит содержательная часть фестиваля», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Любой желающий может подать заявку, зарегистрировавшись на федеральной площадке АИС Росмолодежь», — сказал председатель союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

Единственные ограничения — возраст от 14 до 35 лет и сроки. Заявку нужно подать до 15 февраля. Организаторы сообщают, что первый международный молодежный фестиваль «Ласточка» может получить продолжение, обсуждается возможность проводить раз в два года, сообщает телеканал «Экспресс».