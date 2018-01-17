Пензенцев приглашают посетить виртуальную экскурсию «Сто лет назад» (видео)

Уникальный проект под названием «Сто лет назад» пензенцам предлагает областной государственный архив, который заключается в цикле еженедельных виртуальных экскурсий по страницам газет начала 20 века.

Благодаря проекту, газеты вековой давности обретают вторую жизнь. События начала двадцатого столетия публикуются в интернете на официальном сайте учреждения и социальных сетях.

«В настоящее время в России осуществляется несколько документальных проектов, которые рассказывают о событиях 1918 года. Но у них есть большой недостаток — они создаются на основании мемуаров людей, которые жили в русских столицах — Петербурге и Москве. О том, что происходило в провинции, по проектам нельзя узнать», — рассказал пресс-секретарь государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

Сотрудники архива решили показать, что в Пензенской области в 1917-м было далеко не спокойно. Придумали название акции — «К 100-летию октябрьских событий 1917 года». Первую заметку тех лет опубликовали в июне, а в декабре поняли, что еще очень много интересного материала остается, который хочется показать людям. В итоге проект получил название «Сто лет назад». Сайт еженедельно пополняется новостями вековой давности. Кропотливо и заботливо текст с пожелтевших газет перепечатывает главный архивист Светлана Петрина. Каждую пятницу она выбирает самые интересные статьи, заметки, репортажи, которые произошли ровно сто лет назад. Благо, что периодических изданий того времени в пензенском фонде несколько.

«Одной из таких газет является газета «Борьба», но она более политизирована и принадлежит органам пензенской группы объединенной РСДРП. Также использовались газеты «Известия рабочих, крестьян и военных депутатов» и «Пензенская речь», последняя позиционировала себя как независимое издательство, редакция и журналисты которой поддерживали временное правительство», — рассказала Светлана Петрина.

В 2018-м и следующем году большая часть статей будет касаться гражданской войны. Позже перейдут к эпохе НЭПа, а после затронут жизнь региона в 1930 годы, сообщает телеканал «Экспресс».