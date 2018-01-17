Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 25 место в рейтинге репутаций глав регионов России за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные сервиса PravdaSerm.

Согласно рейтингу, оценка репутации Иван Белозерцева в декабре составила 73 балла, что выше среднероссийского показателя на 6,6 балла. Это позволило пензенскому губернатору занять 25 строчку рейтинга по стране и пятое место — среди глав субъектов Приволжского федерального округа.

Самая высокая репутация по итогам года среди всех регионов — у главы Ставропольского края Владимира Владимирова (88 баллов), на втором месте — губернатор Орловской области Андрей Клычков (87). Самый низкий показатель — у руководителя Курганской области Александра Михайлова (43).

Для составления рейтинга учитывались данные о лояльности пользователей интернета к руководителям каждого региона по отдельности. Данные поисковых систем ранжировались в соответствии с интересами пользователей, релевантностью статей, которые попадали в поисковый топ.