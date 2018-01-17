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Нетерпеливый пензенец объехал пробку по бордюру

17 января в 14:10 436 просмотров
, стоя в огромной пробке, снял на видео запрещенный маневр нетерпеливого водителя.

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Пензенский автолюбитель, стоя в огромной пробке, снял на видео запрещенный маневр нетерпеливого водителя.

Видеозапись мужчина выложил в группу «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль «Лада Приора» выезжает на полосу встречного движения и заезжает на бордюр. Машина продолжила двигаться по бордюру, объезжая пробку.

Пензенцы эмоционально откликнулись на маневр водителя:

«Это хамство и неуважение к пешеходам и другим участникам дорожного движения», — написал подписчик группы Иван.

Некоторые пользователи пошутили над ситуацией:

«Там вон уклон какой, стащило, молодец что вырулил», — отметил подписчик Артем, ссылаясь на качество видео.

«Зачет однозначно», — добавил пользователь Денис.

Напомним, видео с нарушениями Правил дорожного движения можно присылать в ГИБДД.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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