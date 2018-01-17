Нетерпеливый пензенец объехал пробку по бордюру

Видеозапись мужчина выложил в группу «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль «Лада Приора» выезжает на полосу встречного движения и заезжает на бордюр. Машина продолжила двигаться по бордюру, объезжая пробку.
Пензенцы эмоционально откликнулись на маневр водителя:
«Это хамство и неуважение к пешеходам и другим участникам дорожного движения», — написал подписчик группы Иван.
Некоторые пользователи пошутили над ситуацией:
«Там вон уклон какой, стащило, молодец что вырулил», — отметил подписчик Артем, ссылаясь на качество видео.
«Зачет однозначно», — добавил пользователь Денис.
Напомним, видео с нарушениями Правил дорожного движения можно присылать в ГИБДД.