Белозерцев: Нужно повышать квалификацию педагогов в сельских школах

Активисты рассказали, что большинство детей из этого населенного пункта учатся в школе села Бикмурзино, куда их доставляют на автобусе. Однако родители восьми учеников хотят посещать школу в селе Неверкино, где, по их мнению, выше качество преподавания. Маршрут школьного автобуса до райцентра не предусмотрен, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Как доложила губернатору заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина, Неверкинский район подал заявку на выделение с нового учебного года трех школьных автобусов. Машину на заявленный маршрут могут выделить, если будет финансовая возможность.

«В данной ситуации нужно тщательно разбираться. Мы не можем выделять автобусы для каждого из учеников, кому захочется поменять школу. В то же время недопустима ситуация, если дети не получают нужные знания. Поднимите результаты сдачи ЕГЭ выпускниками школ Бикмурзино и Неверкино. Проанализируйте, какие предметы и как ребята сдавали, оцените компетентность педагогического состава. Если есть проблемы — нужно организовывать занятия по повышению квалификации педагогов, менять качество образования», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Жители села Алеево пожаловались на плохое состояние детского сада, которое было введено в эксплуатацию шесть лет назад.

«Обращайтесь к подрядчику, здание совсем новое, а полы уже пришли в негодность. Устраняйте недостатки, организуйте уличное освещение, установите игровую площадку, которая с самого начала должна быть в проекте», — сказал глава региона.

Молодые мамы из села Неверкино попросили построить в районном центре новый детский сад.

«Мы решаем этот вопрос, планируется построить детский сад на 100 мест, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации», — подчеркнул губернатор.

Положительный ответ глава региона дал и на просьбу предпринимателя Раиля Тимергазина о ремонте дороги в селе Бикмосеевка.

Всего на прием к губернатору обратились 10 человек.