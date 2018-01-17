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Компания «Термодом» приглашает пензенцев на Крещение в Город Спутник

17 января в 14:57 358 просмотров
«Термодом» приглашает жителей области в Город Спутник, чтобы окунуться в прорубь и набрать освященной воды в крещенскую ночь.

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Компания «Термодом» приглашает жителей области в Город Спутник, чтобы окунуться в прорубь и набрать освященной воды в крещенскую ночь.

На берегу озера разведут большой костер, установят точки питания, раздевалки, организуют раздачу святой воды. Кроме того, будут дежурить наряды МЧС и скорой помощи. Прорубь обустроят: смонтируют освещение, сделают деревянные ступени для спуска к воде.

Празднование Крещения начнется 18 января в 23.30. Для жителей Пензы организуют бесплатный трансфер до набережной. Транспорт отправится в 22.30 от офиса продаж на проспекте Строителей, 82 — остановка «Аптека», а в 23.00 заберет горожан от офиса на улице Московской, 107, и поедет в Город Спутник.

Для того чтобы попасть на бесплатный автобус, пензенцам необходимо зарегистрироваться по телефону: 39−26−10. Звонить можно с 8.00 до 17.00. Запись закончится 18 января в 15.00.

В Городе Спутнике регулярно проходят детские праздники, акции, концерты, соревнования. Узнать о предстоящих мероприятиях можно на сайте, в разделе «Афиша».

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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