Tele2 предлагает абонентам почитать

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает брендированные сервисы для чтения. Порталы «Tele2 Журналы» и «Tele2 Книги» предоставляют клиентам компании неограниченный доступ к более 100 наименованиям журналов ведущих российских издательств и свыше 44 тысячам электронных книг.

Сервис «Tele2 Журналы» позволяет читать различные популярные издания не только на мобильных устройствах, но и на компьютерах. На портале можно найти периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и другие. Новые номера и архивные версии журналов можно загрузить на смартфон и просматривать даже при отсутствии доступа к Сети. Чтобы приступить к чтению изданий, достаточно зайти на сайт magazines.tele2.ru. Для смартфонов и планшетов оператор разработал мобильное приложение «Tele2 Журналы», которое доступно для скачивания в Google Play.

Оформить подписку на услугу «Tele2 Журналы» можно несколькими способами: активировать ее в веб-версии сервиса в разделе «Профиль», отправить с мобильного телефона SMS с текстом «1» на короткий номер 368 или набрать USSD-команду *368#.

Новым пользователям сервиса Tele2 подготовила специальное предложение — бесплатный доступ к периодическим изданиям на семь дней. После окончания пробного периода начинает взиматься абонентская плата — 9 рублей в сутки.

Сервис «Tele2 Книги» содержит свыше 44 тысяч наименований литературных произведений и позволяет читать электронные книги на экране мобильных устройств. В онлайн-библиотеке пользователи найдут классическую литературу, произведения на иностранных языках, словари, справочники по истории искусств, бизнес-пособия и многое другое.

Оформить подписку на сервис «Tele2 Книги» можно на портале books.tele2.ru или через USSD-команду *681*1#. На телефон клиента Tele2 поступит уведомление об успешном подключении услуги, стоимость которой — 9 рублей в сутки.

При пользовании сервисами «Tele2 Журналы» и «Tele2 Книги» включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.