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В Пензе открылась приемная Владимира Путина

17 января в 17:21 584 просмотра

17 января в Пензе открылся избирательный штаб кандидата в президенты страны.

«Выборы президента очень важны для каждого из нас, ведь именно лидер, первое лицо государства во многом определяет внешнюю политику и является гарантом конституции.

Сегодня мы собрались, чтобы наметить первые шаги в организации работы в регионе, которую будем строить в соответствие с федеральным законом о выборах президента. В числе первых шагов — организовать приемную, чтобы люди могли прийти и принять участие в избирательной компании, чтобы дать наказы и пожелания, которые потом будут направлены в центральный штаб.

Одна из главных задач — активно информировать население, убеждать граждан прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. На заключительном этапе работы мы будем отбирать участников в наблюдатели», — сказал председатель торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Кроме того, свои предложения и пожелания можно направить на почту putin-penza@yandex.ru.

Избирательный штаб открылся на улице Куйбышева, 3. Приемная будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00.

Штабы кандидатов в президенты открываются во всех регионах России. Так, в Челябинске 18 января откроется штаб Павла Грудинина, а 19 января — Бориса Титова.

Выборы президента состоятся 18 марта.


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