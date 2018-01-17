Как детям пользоваться гаджетами, чтобы не навредить здоровью

Компьютер и другие информационные устройства прочно вошли в жизнь детей. Ребята с первых лет жизни используют их для развлечения, игр, учебы и общения. Часто дети проводят за монитором по несколько часов в день, заменяя живое общение виртуальным, игры на свежем воздухе — компьютерными. Так ли это безопасно? Рассказывает врач-педиатр ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Анастасия Филюшкина.

Исследования показали, что гаджеты могут навредить и физическому, и психологическому здоровью ребенка, если ими злоупотреблять.

Долгое сидение перед компьютером или с планшетом в руках, часто в неудобной позе, лишает ребенка возможности двигаться, что способствует нарушению осанки, развитию сколиоза, остеохондроза. Недостаточное пребывание на свежем воздухе и низкая физическая активность приводят к снижению иммунитета.

Человек перед монитором реже моргает из-за постоянной концентрации внимания. Появляется ощущение сухости или «песка» в глазах. Дети начинают тереть их грязными руками, что, в свою очередь, может привести к конъюнктивиту. Кроме того, постоянное вглядывание в небольшие объекты на экранах смартфонов и планшетов развивает близорукость.

Наконец, интерактивные развлечения нередко приводят к головным болям, поскольку постоянное напряжение, в первую очередь, ощущают мышцы шеи. От этого сдавливаются кровеносные сосуды. Отсюда — и головные боли, которые проходят только после хорошей физической разминки или активной прогулки на свежем воздухе.

Постоянное использование мышки может привести к тому, что у ребенка могут начать неметь и болеть пальцы правой руки (или левой, если он левша и держит мышку левой рукой). Это так называемый туннельный синдром — однообразная нагрузка на кисть приводит к сдавливанию нервов.

Существуют и психологические аспекты влияния компьютеров.

Регулярное использование гаджетов снижает способность к концентрации. Доступность любой информации мешает учебе: школьники не умеют преодолевать трудности, не приобретают навыки поиска материала, у них нет потребности запоминать информацию.

У детей, много и часто играющих в «стрелялки», искажается мировосприятие: ребенок ассоциирует себя с компьютерным героем, из-за этого чувство самосохранения притупляется, ребенок может совершать опасные для жизни поступки, начинает считать, что решение любых конфликтов с использованием силы и оружия — это норма, за самые жестокие поступки и убийства герои компьютерных игр не несут ответственности — эта модель поведения переносится ребенком и на реальный мир. Злоупотребление гаджетами приводит к формированию зависимости, когда ребенок все свободное время старается посвящать компьютерным играм и общению в интернете.

Чтобы избежать негативного влияния гаджета на ребенка, необходимо соблюдать некоторые правила. Необходимо, в первую очередь, закрепить в сознании ребенка, что пользоваться всей техникой нужно только с разрешения родителей определенное количество времени, будь то телевизор, компьютер или планшет.

Существуют нормы времени работы ребенка за компьютером:

1 — 4 классы — 15 минут,

5 — 7 классы — 20 минут,

8 — 9 классы — 25 минут,

10 — 11 классы — 30 минут.

Если занятие предполагает более длительное нахождение перед монитором, необходимо делать хотя бы 10-минутные перерывы, давать отдых глазам (смотреть вдаль или посидеть с закрытыми глазами), подвигаться, сделать несколько упражнений.

Рабочее место должно быть правильно оборудовано, мебель — соответствовать возрасту ребенка. Оптимальное расстояние между глазами и монитором — 60−70 см, но при условии, что знаки и картинки не слишком мелкие.

Надо постоянно следить за осанкой ребенка. Укрепить мышечную систему подростка помогут занятия спортом.

Школьник должен проводить на свежем воздухе не менее 2−2,5 часов ежедневно, сочетая прогулки с двигательной активностью, активный образ жизни — это залог здорового развития ребенка.

Очень важно занять свободное время школьника. Если его досуг разнообразный и интересный, родители уделяют должное внимание общению с ребенком, у него не будет желания сутками сидеть у монитора компьютера.

Необходимо помнить, что ни одно цифровое электронное устройство не заменит детям живого общения. В первую очередь, за здоровье, воспитание, образование, развитие своих детей отвечают родители.