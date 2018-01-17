Предприятия пензенского кластера «Биомед» будут выступать под единым брендом

Как сообщает пресс-центр областного правительства, важным событием станет проведение межрегионального форума производителей медицинских изделий «Innomed 2018: Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».
На форуме планируют обсудить вопросы приоритетов развития производства медизделий. Фокусной тематикой станут инновации в травматологии и ортопедии.
На реализацию совместных мероприятий и проектов кластера «Биомед» предусмотрена государственная поддержка.
«Ожидается, что все совместное участие в российских мероприятиях и реализация кластерных проектов будут способствовать продвижению продукции предприятий кластера», — отмечают в пресс-центре.