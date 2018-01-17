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Предприятия пензенского кластера «Биомед» будут выступать под единым брендом

17 января в 15:53 238 просмотров
, вошедшие в пензенский инженерно-производственный кластер «Биомед», будут выступать под единым зонтичным брендом на выставках, конференциях и сессиях. Об этом шла речь на заседании совета кластера.

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Предприятия, вошедшие в пензенский инженерно-производственный кластер «Биомед», будут выступать под единым зонтичным брендом на выставках, конференциях и сессиях. Об этом шла речь на заседании совета кластера.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, важным событием станет проведение межрегионального форума производителей медицинских изделий «Innomed 2018: Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

На форуме планируют обсудить вопросы приоритетов развития производства медизделий. Фокусной тематикой станут инновации в травматологии и ортопедии.

На реализацию совместных мероприятий и проектов кластера «Биомед» предусмотрена государственная поддержка.

«Ожидается, что все совместное участие в российских мероприятиях и реализация кластерных проектов будут способствовать продвижению продукции предприятий кластера», — отмечают в пресс-центре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/62175/

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