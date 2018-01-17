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, вошедшие в пензенский инженерно-производственный кластер « Биомед», будут выступать под единым зонтичным брендом на выставках , конференциях и сессиях. Об этом шла речь на заседании совета кластера." data-title="Предприятия пензенского кластера «Биомед» будут выступать под единым брендом — Пенза-пресс, рунет за день">