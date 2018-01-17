Вам будет интересно
Наши новости
Под Нижним Ломовом обрушился загоревшийся дом
Поезд «Москва-Пенза» сбил 81-летнюю пенсионерку в Рязани
В Кузнецке задержали пьяного водителя без прав
В Старый Новый год в Поиме загорелся дом
В Мокшанском районе ногу рабочего затянуло в конфетную установку
В Пензенской области после репетиции новогоднего утренника умерла девочка
В Заводском районе Пензы в расселенном доме нашли труп
В Пензе спасли пожилую женщину на ул. Минской
В Арбеково вспыхнул пассажирский автобус — пензенцы. ФОТО
СКР начал проверку по факту смерти мужчины в огне

Пензячка отсудила деньги за смерть брата под поездом

17 января в 16:09 518 просмотров

Жительница Пензенской области отсудила у страховой компании деньги на возмещение расходов за погребение брата и компенсацию морального вреда.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в январе 2016 года на 702 километре перегона станции «Пенза1 — Арбеково» 36-летний брат женщины попал под поезд.

Так как это был несчастный случай, а не преступление, уголовное дело не возбуждалось. Суд установил, что погибший при исполнении служебных обязанностей находился в состоянии алкогольного опьянения и пренебрег правилами безопасности.

Несмотря на отсутствие вины в смерти мужчины, ОАО «РЖД» должно возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред. Это возлагается на страховую компанию «Согласие», с которой у «РЖД» заключен договор страхования гражданской ответственности.

Железнодорожный районный суд взыскал с «Согласия» в пользу сестры погибшего 25 тысяч рублей и с ОАО «РЖД» 43 605 рублей. Кроме того, в пользу женщины со страховой компании взыскали компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Представитель страховой компании обжаловал решение районного суда. Однако судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу 16 января.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60