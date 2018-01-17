В Пензе подразделения МЧС получили новую технику

На приобретение новой техники из федерального бюджета при поддержке президента РФ выделили 40 миллионов рублей.

«Это результат высокой оценки работы Пензенской области по обеспечению безопасности населения, деятельности пензенских спасателей. Я уверен, что с ее помощью вы будете еще эффективнее исполнять свои обязанности ради комфортной, спокойной и безопасной жизни», — отметил председатель регионального правительства Николай Симонов.

Выступая с докладом, начальник главного управления МЧС России по Пензенской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов подчеркнул, что в течение года была проделана значительная работа по повышению защищенности населения региона от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, сообщает пресс-служба областного правительства.

После подведения итогов состоялась церемония награждения органов исполнительной власти, глав городских округов и муниципальных образований за лучшую организацию в решении вопросов защиты населения.