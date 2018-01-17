Вам будет интересно
Наши новости
В больницы Пензы поступили аппараты искусственной вентиляции легких
В Пензе абоненты «Ростелекома» управляют услугами дистанционно
В Пензе открылась приемная Владимира Путина
В Пензенской области утвердили квоты на высокотехнологичную помощь
В Пензе для центра реабилитации инвалидов приобрели спецавтомобиль
Tele2 предлагает абонентам почитать
Компания «Термодом» приглашает пензенцев на Крещение в Город Спутник
Пензенцы вновь жалуются на плохую работу маршруток № 20
Белозерцев: Нужно повышать квалификацию педагогов в сельских школах
Нетерпеливый пензенец объехал пробку по бордюру

В Пензе подразделения МЧС получили новую технику

17 января в 16:47 252 просмотра

В Пензе прошла церемония передачи ключей от новой техники подразделениям МЧС.

На приобретение новой техники из федерального бюджета при поддержке президента РФ выделили 40 миллионов рублей.

«Это результат высокой оценки работы Пензенской области по обеспечению безопасности населения, деятельности пензенских спасателей. Я уверен, что с ее помощью вы будете еще эффективнее исполнять свои обязанности ради комфортной, спокойной и безопасной жизни», — отметил председатель регионального правительства Николай Симонов.

Выступая с докладом, начальник главного управления МЧС России по Пензенской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов подчеркнул, что в течение года была проделана значительная работа по повышению защищенности населения региона от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, сообщает пресс-служба областного правительства.

После подведения итогов состоялась церемония награждения органов исполнительной власти, глав городских округов и муниципальных образований за лучшую организацию в решении вопросов защиты населения.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/62260/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60