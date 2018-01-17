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В Пензе будущих первоклашек закрепили за школами по месту регистрации

17 января в 16:59 166 просмотров
перечень школ, которые закреплены за определенными домами в районах города.

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На сайте администрации Пензы появился перечень школ, которые закреплены за определенными домами в районах города.

Подать документы в школу по месту регистрации ребенка родители могут уже с 1 февраля. Если же вы хотите попасть в учебное заведение другого района, то придется немного подождать. Как пояснили в управлении образования Пензенской области, в настоящее время жалоб о нехватке мест для первоклассников не поступало.

Однако в некоторых городах возникли волнения, родители желают, чтобы их чадо училось в определенной школе. Так, в Череповце ежегодно мамы и папы дежурят у школ с углубленным изучением предметов.


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