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Саратовская область лидирует по темпам роста выдачи кредитных карт в РФ

17 января в 16:55 152 просмотра

Саратовская область оказалась в лидерах по темпам роста выдачи кредитных карт среди регионов России.

Как сообщает «СарБК» со ссылкой на «Национальное бюро кредитных историй», за 2017 год в стране количество новых выданных кредитных карт достигло 6,87 млн — на 52,6% больше, чем в 2016-ом. Самые высокие темпы роста выдачи (среди 40 регионов-лидеров) были отмечены в Саратовской (+82,9%) и Челябинской (+77,1%) областях, Башкортостане (+70,0%), Ярославской области (+68,7%), Краснодарском крае (+67,9%), Оренбургской (+67,7%) и Свердловской (+65,6%) областях.

Аутсайдерами же стали Амурская область (+10,1%), Приморский край (+19,9%), Саха (Якутия) (+20,5%) и Бурятия (+21,5%).


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