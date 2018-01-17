В Пензенской области утвердили квоты на высокотехнологичную помощь

В Пензенской области утвердили квоты на получение высокотехнологичной помощи жителями региона сверх объемов, предусмотренных базовой программой медстрахования.

В постановлении правительства определен перечень медпомощи, порядок финансирования, а также объемы и нормативы затрат. Так, квоты выделяются на удаление внутримозговых злокачественных новообразований, хирургическое лечение декомпрессии спинного мозга, злокачественных новообразований головы, желудка, пищевода, легких, хрящевых суставов, молочной железы, терапию детской системной красной волчанки и так далее.

«Объем субсидии определяется исходя из профиля высокотехнологичной медицинской помощи, плановых объемов и нормативов финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи», — отмечается в документе.

В целом, из федерального бюджета планируется выделение 30 255,50 тыс. рублей, из областного — 170 090,75 тыс. рублей.