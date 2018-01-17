Легендарной и неоднозначной фигуре своего времени — Владимиру Высоцкому — посвятили выставку в Вологде (12+).

Как отмечает телеканал «35медиа», в январе ему могло бы исполниться 80 лет. Ни одну композицию Владимира Высоцкого официально при жизни так и не выпустили. Ни единой пластинки, лишь нелегальные записи с магнитофонов и концертов. Сколь сильно его обожал народ, столь же крепко барда не признавала советская власть.

«Он сам говорил, что был в Одессе на рынке и увидел собственные записи. Ему предложили даже купить. Представляете? Купить собственные записи», — рассказала главный библиотекарь кафедры литературы по искусству Вологодской областной библиотеки им. И. В. Бабушкина Елена Кузьминова.

Экспозиция, посвященная Владимиру Высоцкому, в год 80-летия со дня его рождения открылась в здании областной библиотеки в Вологде. Назвали выставку «Кумир эпохи» (12+).

«Чтобы объяснить молодежи, что это вообще была за фигура… Вот сейчас кто-то в машине слушает шансон, кто-то «Битлз», кто-то Рахманинова. И пересечения культурного нет. А тогда… Его слушала интеллигенция, работяги, богема. Его слушали все», — отметила главный библиотекарь кафедры литературы по искусству Вологодской областной библиотеки им. И. В. Бабушкина Елена Кузьминова.

Воспоминания современников, грампластинки, диски, фильмы с Высоцким. Все это — на новой выставке в библиотеке. Ее уже можно посмотреть. Торжественное же открытие экспозиции намечено на 18 января.