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В больницы Пензы поступили аппараты искусственной вентиляции легких

17 января в 17:59 912 просмотров

В больницу им. Н. Н. Бурденко, клиническую больницу № 6 им. Г. А. Захарьина и областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова поступили аппараты искусственной вентиляции легких.

Аппараты имеют большое значение при оказании экстренной медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями органов дыхательных путей, особенно в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Мы имеем необходимый запас лекарственных препаратов, которые рекомендованы для борьбы с вирусными простудными заболеваниями, развернут необходимый коечный фонд, стационары медицинских организаций укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких», — рассказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2542/

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