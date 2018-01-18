В больницы Пензы поступили аппараты искусственной вентиляции легких

В больницу им. Н. Н. Бурденко , клиническую больницу № 6 им. Г. А. Захарьина и областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова поступили аппараты искусственной вентиляции легких.

Аппараты имеют большое значение при оказании экстренной медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями органов дыхательных путей, особенно в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Мы имеем необходимый запас лекарственных препаратов, которые рекомендованы для борьбы с вирусными простудными заболеваниями, развернут необходимый коечный фонд, стационары медицинских организаций укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких», — рассказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.