Под Белинским водитель вовремя сориентировался и избежал аварии

В Сети появилось видео инцидента на дороге, которое произошло в Белинском районе Пензенской области.

Как сообщил автор поста в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте», события разворачивались в селе Волчково. На кадрах видно, как авто с регистратором едет по дороге, на перекрестке слева «выскочила» «Нива». Водитель сумел быстро оценить ситуацию, повернул руль и выехал на обочину, чтобы избежать столкновения.

По словам мужчины, он ехал по главной дороге, о чем свидетельствует установленный знак.

«У него окна запотевшие, вот и не видит, куда едет», — пошутил в комментариях подписчик группы Игорь.