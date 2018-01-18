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Под Белинским водитель вовремя сориентировался и избежал аварии

17 января в 17:33 454 просмотра
, которое произошло в Белинском районе Пензенской области.

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В Сети появилось видео инцидента на дороге, которое произошло в Белинском районе Пензенской области.

Как сообщил автор поста в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте», события разворачивались в селе Волчково. На кадрах видно, как авто с регистратором едет по дороге, на перекрестке слева «выскочила» «Нива». Водитель сумел быстро оценить ситуацию, повернул руль и выехал на обочину, чтобы избежать столкновения.

По словам мужчины, он ехал по главной дороге, о чем свидетельствует установленный знак.

«У него окна запотевшие, вот и не видит, куда едет», — пошутил в комментариях подписчик группы Игорь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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