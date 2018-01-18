В Пензе абоненты «Ростелекома» управляют услугами дистанционно

Прирост базы клиентского сервиса в 2017 году составил 47 тысяч абонентов. Еженедельно клиенты компании регистрируют около двух тысяч новых аккаунтов в информационной системе. Основную долю пользователей ЕЛК составляют пользователи Интернета, «Интерактивного ТВ» и мобильной связи.



«Всего с момента запуска обновленной версии ЕЛК клиенты присоединили к своим учетным записям более 107 тысяч различных услуг. Пользователи системы также могут добавлять и управлять лицевыми счетами своих пожилых родителей, являющихся абонентами «Ростелекома» на территории России. Эта функция позволяет в один клик оплатить счет за услуги связи близкого человека, который проживает, к примеру, в отдаленном селе», — рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.



Абонент может управлять тарифными планами и опциями в Личном кабинете. Кроме того, интернет-сервис позволяет настроить автоматическое пополнение лицевых счетов при условии регистрации банковской карты, воспользовавшись «Автоплатежом». Для удобства клиентов в системе работает онлайн-консультант.



Любой абонент, который прошел регистрацию в «личном кабинете», может стать участником федеральной программы лояльности «Бонус» и обменивать накопленные баллы на скидки и подарки. Большой популярностью у пензенских участников пользуются специальные предложения из подарочного каталога: пакеты минут для звонков по домашнему телефону, подписка на различные ТВ-пакеты, просмотр фильмов из видеопроката и активация антивируса.



Регистрация в ЕЛК производится на ресурсе lk.rt.ru или в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком» (доступно в AppStore и Google Play).