В Пензе открылась выставка современной культуры Индии (видео)

У жителей и гостей Пензы есть уникальная возможность познакомиться с культурой Индии, не покидая пределов города. В картинной галерее выставлены работы более чем десятка известных индийских художников. Все они были созданы на территории Пензенской области, но это не главная изюминка удивительной экспозиции.

В стенах картинной галереи имени Константина Савицкого открылась выставка «Современное искусство Индии» (0+). Работы известных художников из коллекции галереи «Арт-Пенза» с первого взгляда поражают обилием красочных оттенков.

«Выставка необычная, яркая и сочная в цвете. Хочется приходить и смотреть снова и снова», — сказал директор пензенского картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

Работы жители и гости Пензы видят не впервые. Они были созданы в рамках международных симпозиумов, которые проходят на «Чистых прудах». 11 индийских художников создали и оставили полотна на пензенской земле. Работы живописцев, представленные в музеях и галереях современного искусства по всему миру, вызывают постоянный интерес и любопытство посетителей.

«Мы видим работы достойных художников. А что касается меня, человека с юга, мне это близко по духу, я понимаю и радуюсь тому, что здесь вижу», — поделился посетитель выставки Давид Курума.

«Больше всего понравилась картина с океаном. Она прекрасного синего цвета, плавно переходящего в зеленый», — рассказала посетительница выставки.

Полотна знаменитых художников посвящены темам индийских традиций, экологии, искусству и гармонии. По словам организаторов, картины позволят зрителям взглянуть на мир глазами жителя другого конца света, прикоснуться к удивительной и загадочной культуре Индии, сообщает телеканал «Экспресс».