Иван Белозерцев провел личный прием граждан в Неверкинском районе (видео)

Неверкинский район — один из самых удаленных от областного центра, но не менее перспективный в плане экономического развития. Там ежегодно создаются предприятия, большая часть которых выходит с продукцией не только на пензенский рынок. К примеру, местные швейное и молочное производства давно известны за пределами региона. Их в рамках рабочей поездки осмотрел губернатор. Кроме того, Иван Белозерцев провел прием жителей села Неверкино по личным вопросам.

В селе Неверкино молочные реки текут на производстве, из них делают творожную массу, масло, сыр и йогурт. Чтобы ароматная продукция радовала покупателей, специалисты подходят к делу со всей душой и старанием. Используется только качественное сырье, которое перерабатывается на новом оборудовании.

«С нами стали сотрудничать сельскохозяйственные производители. Они увеличили объем дойных коров, стараются, чтобы больше сырья у них закупали», — рассказал председатель сельхозпредприятия села Неверкино Тенгиз Хорава.

Строительство цеха, ремонт старых помещений и установка приобретенных механизмов стали возможны благодаря гранту, который предприятие получило в 2016 году. 13 миллионов рублей помощи и восемь миллионов своих денег хватило, чтобы вывести молочное производство на новый уровень. Товар пользуется спросом не только в нашем регионе, но и в Ульяновской и Саратовской областях. Для села это один из самых перспективных бизнес-проектов, отметил губернатор.

Следующим пунктом посещения главой региона Неверкинского района стало швейное производство, которое может стать примером для многих предпринимателей. Там в помещениях бывшей центральной районной больницы организовали цех по пошиву детской одежды. Товар не только радует глаз пензенских покупателей, но и успел заработать хорошую репутацию на Урале, в Оренбургской и Самарской областях.

«Что очень важно — вы сами стали создавать модели и шить. И, конечно, это влияет на результат, на экономику», — сказал губернатор.

В рамках поездки глава региона провел личный прием граждан. Жителей Неверкинского района беспокоили традиционные проблемы — ремонт дорог и мостов, реконструкция амбулаторий. Житель села Алеево Рамиль Юмакусов от лица родителей попросил у губернатора помощи в ремонте нового детского сада. Пристрой к средней школе сделали в 2012 году. Однако почти сразу выяснилось, что новые помещения не отвечают нормам: деревянные полы гниют, дешевая сантехника то и дело ломается, а в вечернее время так темно, что даже взрослым страшно проходить рядом. Глава региона пообещал помочь в решении ситуации.

«По детскому саду — приводите в порядок освещение и полы», — поручил Иван Белозерцев.

Глава региона также провел встречу с кузнецкими предпринимателями. С ними он обсудил перспективы развития малого и среднего бизнеса в 2018 году, сообщает телеканал «Экспресс».