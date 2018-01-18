В Пензе стартует областной этап конкурса профмастерства «WorldSkills» (видео)

С 22 по 28 января в Пензенской области состоится чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills» (16+). Региональный этап, участие в котором примут свыше 430 человек, станет отборочным к полуфиналам национального конкурса.

В пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции почти все готово к приему участников конкурса профессионального мастерства «WorldSkills». Осталось подключить новое оборудование, специально закупленное для этих целей. В учебном заведении выявлять лучшего будут на двух площадках — поварское и кондитерское дело.

«Продолжительность рабочего дня у участников — 4−6 часов в зависимости от задания. Которые очень сложные. В программе есть черные ящики — приготовление блюд из неизвестных участникам продуктов, они будут вскрываться за два дня до начала соревнований», — рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Ольга Петряева.

«WorldSkills» — это конкурс профмастерства, направленный на популяризацию рабочих специальностей, которые пока не в особом почете у молодежи. А ведь на многих производствах ставку делают именно на подрастающее поколение. В 2018 году только в региональном этапе примут участие свыше 430 человек. Впервые лучших будут выявлять по трем новым направлениям: предпринимательство, управление железнодорожным транспортом и агропром.

«Региональный чемпионат является самым масштабным этапом. В этом году он проходит по 17 компетенциям, под каждую подготовлена площадка, на которой будут соревноваться — по 8−10 человек», — сказал заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Победители получат путевку в полуфинал национального этапа, где поборются за выход в заключительную стадию конкурса. В период проведения регионального чемпионата пройдет профориентационная игра со школьниками — «Навигатор» (16+). Она позволит учащимся поближе познакомиться с предлагаемыми профессиями, сообщает телеканал «Экспресс».