В Пензе оборудуют светофорами 29 наиболее опасных участков дороги (видео)

Участки городских дорог, которые раньше попадали в сводки происшествий, теперь избегнут дурной славы. На некоторых улицах департамент ЖКХ Пензы установил светофоры, тем самым исполнив указание спецкомиссии.

Это первое в 2018 году светофорное обновление в Пензе. Областная комиссия безопасности дорожного движения решила, что технические устройства должны появиться еще на трех точках. В микрорайоне Арбеково — на проспекте Строителей, возле дома № 74, в центре — на улице Суворова, между бывшими «Автомедтехникой» и «Депо № 1».

«Часто случались аварии, сбивали людей, мне кажется, что сейчас со светофором намного удобнее и водителям, и пешеходам», — сказала жительница Пензы Зоя Николаева.

При распределении светофорных объектов у специалистов в приоритете не удобство, а безопасность. Поэтому иногда в борьбе с очагами аварийности приходится идти на допущение пробок. Как, например, в случае с перекрестком улиц Захарова и Зои Космодемьянской.

«С момента установки пока не произошло ни одного ДТП, до этого — 46 за год, поэтому игра стоит свеч», — прокомментировал заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Владимир Рузляев.

Но мнение водителей все же учитывается. И рано или поздно дойдет до того, чтобы синхронизировать между собой установленные светофоры.

На сегодняшний день комиссии безопасности дорожного движения известно о 29 очагах аварийности в городе. С ними будут работать на протяжении всего года. С помощью не только светофоров, но и соответствующих дорожных знаков, сообщает телеканал «Экспресс».