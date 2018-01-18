Сотрудники МЧС Пензы получили в распоряжение новую технику (видео)

В региональном правительстве прошел учебно-методический сбор личного состава главного управления МЧС России по Пензенской области при участии председателя регионального правительства. Подвели итоги 2017 года, обсудили планы на 2018. А на площади у здания правительства прошел смотр аварийно-спасательной техники. Сотрудники МЧС получили новые автомобили, мотоциклы и квадроцикл.

Мотоцикл на базе BMW должен проходить сквозь плотный поток транспорта. Двигатель — 1200 кубических сантиметров, 125 лошадиных сил, и максимальная скорость более 200 километров в час. Сотрудники МЧС работают там, где обычный транспорт не пройдет. Спасательному автомобилю на базе полноприводной ГАЗели не страшны ни сельские дороги, ни лесные тропы не страшны.

«Эта машина оснащена полным приводом с дизельным двигателем, хорошо ездит по бездорожью и может добраться куда угодно, а куда не может — добирается снегоболотоход. Он предназначен для транспортировки людей и грузов и в случае поиска человека в лесу», — пояснил спасатель пензенского пожарно-спасательного центра Вадим Кабанов.

Один из самых крупных образцов спецтехники — автоцистерна. Она вмещает пять с половиной тонн воды, семь человек личного состава, оборудование для тушения пожара и спасательных работ. В арсенале огнеборцев — стволы для тушения торфяных пожаров. Нашлось место и для более массивных инструментов.

«Ножницы универсальные, кусачки для перекусывания арматуры и проведения аварийно-спасательных работ и бензопила, которой не было в старых автомобилях. Новая техника — всегда приятно и работает безотказно, бесперебойно. У нас много выездов, работы, поэтому мы всегда рады новому», — сказал командир пожарного отделения пензенского пожарно-спасательного центра Михаил Калашников.

Ключи от техники спасатели получили из рук председателя правительства региона. Николай Симонов поблагодарил сотрудников МЧС за защиту и спасение жизней жителей Пензенской области.

«Прежде всего, это результат высокой оценки, которую подразделению МЧС по Пензенской области дал министр Российской Федерации. Уверен, что получив эту высокотехнологичную технику, вы еще лучше будете исполнять возложенные на вас обязанности ради спокойной, комфортной и безопасной жизни жителей области. Поздравляю вас», — сказал Николай Симонов.

Мобильный комплекс, в который вошли автомобиль с бытовым блоком, два мотоцикла и квадроцикл отправились в специализированную пожарно-спасательную часть. Кузнецкий пожарно-спасательный гарнизон получил два аварийно-спасательных автомобиля на базе Урал, сообщает телеканал «Экспресс».