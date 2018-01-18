Белозерцев: Пензенский регион занимает лидирующие позиции

18 января в Пензе в библиотеке им. Лермонтова открылась встреча губернатора Ивана Белозерцева с активом региона. На ней планируется обсудить развитие области в наступившем 2018 году.

«Без опоры на трудовые коллективы, промышленность, сельскохозяйственные организации, предприятия малого и среднего бизнеса невозможно добиться положительных результатов. 2017 год завершился по многим показателям успешно для нас. По итогам первого квартала 2018 года придут более уточненные сведения, но, в целом, уже понятно, что Пензенский регион занимает лидирующие позиции и в Приволжском федеральном округе, и в Российской Федерации. Что было в 2017 году, для нас важно, но сейчас важнее, как мы будем развиваться в последующие годы», — обратился с приветственным словом к собравшимся Иван Белозерцев.

В ходе встречи министры коротко доложат о задачах и проблемах подведомственных отраслей, представители актива смогут задать им вопросы.