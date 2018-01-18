Ученые разобрались, зачем поденке нужны ножки-крылья

Биологи из США и Германии выяснили, зачем поденке нужны ножки-крылья, сообщает «Индикатор».

Биологи изучали строение тела личинки водяного насекомого, они пытались понять, какие его особенности помогают противостоять сильному течению и не отрываться от дна, даже когда оно забирается на выступающие камни. Стало известно, что для этой цели служит плоское тело поденки, однако ученых заинтересовали широкие и уплощенные передние конечности насекомого.

Ученые снимали на видео поведение насекомых в аэродинамической трубе, изучали обтекаемость напечатанных на 3D-принтере моделей ножек поденки.

Выяснилось, что по своему профилю лапки напоминают перевернутое крыло самолета. Они помогают оставаться на поверхности. Насекомые научились управлять этими силами, немного поворачивая плоские лапки.