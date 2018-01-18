Вам будет интересно
Наши новости
В Череповце больше не будут отлавливать бездомных животных
В Саратовской области уровень безработицы не превысит 1% - эксперты
Прокуратура вынесла вердикт по эротическому ролику курсантов
Больше половины россиян не хотят покупать биткоины
Студенты сельхозтехникума поддержали курсантов летного училища (18+)
Джонни Депп приглашен гитаристом в группу Мэрилина Мэнсона
В Крыму увеличились уловы хамсы
В России предложили изменить экзаменационные билеты по ПДД
В России выросла доля отечественных жизненно важных лекарств на рынке
Россияне предложили оплачивать госпошлину в МФЦ

Ученые разобрались, зачем поденке нужны ножки-крылья

18 января в 13:42 254 просмотра
, зачем поденке нужны ножки-крылья, сообщает «Индикатор».

" data-title="Ученые разобрались, зачем поденке нужны ножки-крылья — Пенза-пресс, рунет за день">

Биологи из США и Германии выяснили, зачем поденке нужны ножки-крылья, сообщает «Индикатор».

Биологи изучали строение тела личинки водяного насекомого, они пытались понять, какие его особенности помогают противостоять сильному течению и не отрываться от дна, даже когда оно забирается на выступающие камни. Стало известно, что для этой цели служит плоское тело поденки, однако ученых заинтересовали широкие и уплощенные передние конечности насекомого.

Ученые снимали на видео поведение насекомых в аэродинамической трубе, изучали обтекаемость напечатанных на 3D-принтере моделей ножек поденки.

Выяснилось, что по своему профилю лапки напоминают перевернутое крыло самолета. Они помогают оставаться на поверхности. Насекомые научились управлять этими силами, немного поворачивая плоские лапки.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4-1857350/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60