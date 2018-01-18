Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова на встрече с областным активом 18 января рассказала, что с 2012 года зарплаты врачей в регионе выросли на 75%.

«В регионе работают 4373 врача, 12 030 средних медработников. В 2017 году трудоустроили 344 врача, это на 1% больше, чем в 2016-м. Дефицит сократился до 574 человек. По сравнению с 2012 годом, зарплата врачей выросла на 75%, среднего медперсонала — на 69%, почти в 2,5 раза — младшего. Соответственно, средние зарплаты врачей составляют 43 000 рублей, 21 800 — среднего медперсонала, 18 900 рублей — младшего. 71 врач получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей», — сообщила она.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что важно — не терять кадры.

«Когда работник только приходит, чтобы получать 24 тысячи, ему нужно трудиться в несколько смен. Подумайте над этим», — порекомендовал глава региона.

Также Оксана Чижова рассказала о снижении на 8% смертности в 2017 году. Продолжительность жизни в Пензенской области составила 72,5 года, это 16 место в России.

«В конце года разработали дорожную карту по дополнительным мероприятиям по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. За 2,5 месяца осмотрели 16 тысяч мужчин, каждый пятый имеет риск внезапной высокой смертности. Больше 30 человек прооперировали. Смертность от заболеваний системы кровообращения сократилась на 13,5%", — пояснила она и добавила также, что растет выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Кроме того, замминистра доложила об успехах прохождения диспансеризации, профилактических мероприятиях, о реконструкции областной станции скорой помощи, обновленном автопарке, введенном в эксплуатацию перинатальном центре и заработавшей женской консультации.

«В области показатель младенческой смертности составил 4,1%, это ниже общероссийского показателя. Ни одного случая материнской смертности не выявили в регионе в 2017 году», — подчеркнула Оксана Чижова.

В 2018 году планируется начать строительство хирургического корпуса в Кузнецке, открывать ФАПы в селах, обновлять парк диагностического оборудования.

«Будем участниками трех федеральных проектов. Все задачи направлены на достижение главной цели — рост продолжительности жизни до 76 лет, этот наказ озвучил президент», — отметила замминистра.