Эксперты подсчитали, сколько в Пензе хостелов

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix составили всероссийский рейтинг региональных центров с наибольшим числом хостелов. В Пензе их оказалось семь.

Как сообщается на сайте rtournews.ru, рейтинг возглавили Екатеринбург, Рязань и Хабаровск: там наибольший выбор жилья со стоимостью проживания от 350 рублей в сутки. В топ-10 также вошли Волгоград, Омск, Тюмень, Челябинск, Нижний Новгород, Воронеж и Оренбург.

В Пензе эксперты насчитали 35 отелей, из них семь хостелов, то есть дешевое жилье составляет здесь 20%.

Информация о хостелах приобретает особую популярность в преддверии Чемпионата мира по футболу. Напомним, Пенза рассматривается как город, где сможет тренироваться одна из команд-участниц.