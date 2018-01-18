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Эксперты подсчитали, сколько в Пензе хостелов

18 января в 14:50 364 просмотра

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix составили всероссийский рейтинг региональных центров с наибольшим числом хостелов. В Пензе их оказалось семь.

Как сообщается на сайте rtournews.ru, рейтинг возглавили Екатеринбург, Рязань и Хабаровск: там наибольший выбор жилья со стоимостью проживания от 350 рублей в сутки. В топ-10 также вошли Волгоград, Омск, Тюмень, Челябинск, Нижний Новгород, Воронеж и Оренбург.

В Пензе эксперты насчитали 35 отелей, из них семь хостелов, то есть дешевое жилье составляет здесь 20%.

Информация о хостелах приобретает особую популярность в преддверии Чемпионата мира по футболу. Напомним, Пенза рассматривается как город, где сможет тренироваться одна из команд-участниц.


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