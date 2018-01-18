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Губернатор нацелил Воронкова на профподготовку школьных психологов

18 января в 15:26 278 просмотров
, стоящие перед образованием.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 18 января на встрече с активом региона обсудил первоочередные задачи, стоящие перед образованием.

По словам министра образования региона Александра Воронкова, школы, построенные в 70-х годах, нуждаются в ремонте. В прошлом году отремонтировали 38 объектов, затратив на это 200 млн рублей. Финансирование было из областного и муниципального бюджетов в соотношении 70% на 30%. Сейчас выделение средств будет идти из соотношения 80% на 20%.

«Продолжим обучать психологов, планируется создать центры по работе с детьми, родителями, педагогами, позволяющие выявлять пограничные состояния у школьников», — отметил Александр Воронков.

«Центры социально-психологической помощи необходимы. Дети погружаются в интернет, где есть много плохого. Детская психика не справляется с этим, и попытки суицидов возросли.

Думаю, что психологи должны пройти повышение квалификации, соответствующую профподготовку, чтобы соответствовать современным вызовам. Все успешно решенные задачи в 2017 году, в том числе — ЕГЭ, — это результат профподготовки учителей», — сказал Иван Белозерцев.

В ходе встречи с областным активом губернатор также обсудил строительство детских садов, закупку школьных автобусов и вопросы здравоохранения.


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