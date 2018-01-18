В Пензе построят двухуровневую развязку

В Пензе на 633 километре трассы М-5 «Урал» построят двухуровневую развязку.

Она будет расположена на пересечении магистрали с улицей Островной.

Сейчас идут подготовительные работы по оформлению в федеральную собственность земельных участков, попадающих в зону работ. Строительство начнется в октябре, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

К концу 2019 года четырехполосный участок автодороги М5 «Урал» доведут до параметров IB технической категории с проезжей частью шириной 15 метров, пятиметровой разделительной полосой и осевым барьерным ограждением. Участок улицы Островной станет шестиполосным, каждая будет расширена до 3,75 метров, кроме того, появятся две полосы движения для общественного транспорта по четыре метра.

Проект предусматривает строительство двухуровневой транспортной развязки с выездами к торговым предприятиям и АЗС, а также линии искусственного электроосвещения.

Благодаря реализации проекта повысится уровень комфортности и безопасности движения по дороге федерального значения, отметили в пресс-службе.