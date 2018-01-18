Вам будет интересно
Наши новости
В Шемышейке после ремонта открыли дом культуры
«Ростелеком» продлил акцию услуги «Умный дом. Видеонаблюдение»
Эксперты подсчитали, сколько в Пензе хостелов
Жителей Пензы возили 34 сломанных автобуса
Чижова: Средняя зарплата пензенского врача — 43 тысячи рублей
Иван Белозерцев встретился с конькобежцем Денисом Айрапетяном
Жители Бессоновки боятся ходить вдоль дорог
В магазинах Пензы отказываются принимать 2000-е купюры
На ул. Ново-Тамбовской автомобилисты игнорируют знаки — пензенец
В Сердобске мальчик спас семью из охваченного огнем дома

В Пензе построят двухуровневую развязку

18 января в 15:04 742 просмотра

В Пензе на 633 километре трассы М-5 «Урал» построят двухуровневую развязку.

Она будет расположена на пересечении магистрали с улицей Островной.

Сейчас идут подготовительные работы по оформлению в федеральную собственность земельных участков, попадающих в зону работ. Строительство начнется в октябре, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

К концу 2019 года четырехполосный участок автодороги М5 «Урал» доведут до параметров IB технической категории с проезжей частью шириной 15 метров, пятиметровой разделительной полосой и осевым барьерным ограждением. Участок улицы Островной станет шестиполосным, каждая будет расширена до 3,75 метров, кроме того, появятся две полосы движения для общественного транспорта по четыре метра.

Проект предусматривает строительство двухуровневой транспортной развязки с выездами к торговым предприятиям и АЗС, а также линии искусственного электроосвещения.

Благодаря реализации проекта повысится уровень комфортности и безопасности движения по дороге федерального значения, отметили в пресс-службе.

Фотография: фото предоставлено ФКУ «Поволжуправтодор»

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60