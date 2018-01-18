Больше половины россиян не хотят покупать биткоины

Больше половины россиян знают о существовании биткоина, но две трети считают вложение средств в эту криповалюту невыгодной инвестицией, сообщает телеканал «360».

Около 56% россиян знают о биткоине. Из них только 13% специально интересовались криптовалютой, а 14% населения слышали только название криптовалюты.

Среди тех, кто знает о биткоине, 34% заявили, что купить ее может любой желающий. Еще 16% утверждают, что биткоин запрещен в России. 29% россиян убеждены, что криптовалюту можно и покупать, и производить.

Почти половина россиян знают, что товары и услуги можно покупать за биткоины. В то же время 44% опрошенных заявили, что обналичить криптовалюту в стране нельзя.

Порядка 67% россиян назвали вложение средств в цифровую валюту невыгодной инвестицией. Только 9% россиян готовы приобрести биткоины, остальные заявили, что не хотят покупать криптовалюту из-за слабой осведомленности.