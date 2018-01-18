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Больше половины россиян не хотят покупать биткоины

18 января в 15:28 246 просмотров
, но две трети считают вложение средств в эту криповалюту невыгодной инвестицией, сообщает телеканал «360».

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Больше половины россиян знают о существовании биткоина, но две трети считают вложение средств в эту криповалюту невыгодной инвестицией, сообщает телеканал «360».

Около 56% россиян знают о биткоине. Из них только 13% специально интересовались криптовалютой, а 14% населения слышали только название криптовалюты.

Среди тех, кто знает о биткоине, 34% заявили, что купить ее может любой желающий. Еще 16% утверждают, что биткоин запрещен в России. 29% россиян убеждены, что криптовалюту можно и покупать, и производить.

Почти половина россиян знают, что товары и услуги можно покупать за биткоины. В то же время 44% опрошенных заявили, что обналичить криптовалюту в стране нельзя.

Порядка 67% россиян назвали вложение средств в цифровую валюту невыгодной инвестицией. Только 9% россиян готовы приобрести биткоины, остальные заявили, что не хотят покупать криптовалюту из-за слабой осведомленности.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-3035876/

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