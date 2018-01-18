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Прокуратура вынесла вердикт по эротическому ролику курсантов

18 января в 15:35 606 просмотров
пародия на клип солдат британской армии вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

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Приволжская транспортная прокуратура проверила видеоролик с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Их пародия на клип солдат британской армии вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

«Установлено, что в подготовке ролика приняли участие учащиеся первого курса данного института. В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов УВАУ ГА, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено.

Вместе с тем в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», локальных правовых актов института ректору учебного заведения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», -сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Напомним, Росавиация назвала клип курсантов безобразным и пригрозила им отчислением. Общественность заступилась за молодых людей и создала петицию в их защиту. Парней также поддержали студенты сельхозтехникума из села Рязаново Мелекесского района, сняв свою пародию.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=xO20A0-wC1Q

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