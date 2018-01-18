В аэропорту Пензы члены экипажа похитили 6,5 тонн топлива

Как сообщает пресс-служба областного суда, в декабре 2016 года главный специалист отдела ГСМ ГБУ ПО «Аэропорт Пензы» и командир воздушного судна вертолета МИ-8 летного отряда одной из авиакомпаний договорились о краже керосина, предназначенного для заправки воздушных судов, совершающих облет трасс магистральных трубопроводов. К совершению преступления также привлекли бортового механика и второго пилота.

Экипаж не доливал керосин в топливную систему вертолета, но документально оформлял заправки по максимальной норме расхода. Затем сотрудники списывали недозаправленный керосин как израсходованный при облете, тем самым завышалось израсходованное количество топлива.

Так они похитили почти 6,5 тонн керосина на сумму более 250 тысяч рублей.

Сотрудники экипажа полностью признали свою вину. Суд назначил им от полутора до двух с половиной лет условно. На что адвокат второго пилота подал апелляцию, которую оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 17 января 2018 года.