В Саратовской области уровень безработицы не превысит 1% - эксперты

В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области сообщили о том, что в местной базе вакансий представлено 23,6 тыс. вакансий.

Как сообщает «СарБК», наибольшую долю составляют «здравоохранение и предоставление социальных услуг» — 18,6%; «обрабатывающие производства» — 18,3%; «торговля и бытовое обслуживание» — 14,1; «госуправление и обеспечение безопасности» — 13,8; «строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» — 9,3; «транспорт и связь» — 8,7; «образование» — 4; «сельское хозяйство» — 2,1%.

Самую высокую заработную плату предлагают в «добывающей промышленности», «госуправлении и обеспечении безопасности», «электроэнергетике», «транспорте и связи».

Среди самых востребованных рабочих по строительным специальностям — электрогазосварщики, машинисты техники, монтажники, плотники, столяры, маляры, штукатуры, строительные и дорожные рабочие, рабочие по благоустройству населенных пунктов. Кроме того, требуются инженеры, менеджеры, бухгалтеры, врачи, медсестры и санитары, воспитатели, преподаватели, слесари различных специализаций, станочники широкого профиля, водители автомобилей, трактористы, кондукторы, продавцы, парикмахеры, электрики.

По-прежнему востребованы работники неквалифицированных профессий: сторожа и вахтеры, грузчики, дворники, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие. Как отмечают в ведомстве, в 2017 году в регионе на 1,8 тыс. снизилось число безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в 2,1 раза — число работающих в режиме неполной занятости, в 1,3 раза — высвобожденных работников.

По прогнозам областного минтруда, уровень регистрируемой безработицы на конец года не превысит 1%.